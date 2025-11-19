Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Prognose 19.11.2025 16:32:00

VIG-Aktie zieht an: Ausblick für 2025 angehoben

VIG-Aktie zieht an: Ausblick für 2025 angehoben

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 angehoben.

Der Versicherer rechnet nun mit einem Konzernergebnis vor Steuern von 1,10 bis 1,15 Mrd. Euro. Bisher war ein Jahresergebnis zwischen 950 Mio. und 1 Mrd. Euro angepeilt worden. Grund für den verbesserten Ausblick sei das "herausragende" Konzernergebnis vor Steuern für die ersten drei Quartale.

Dieses werde rund 873 Mio. Euro betragen, das sei ein Plus von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie die Vienna Insurance am Mittwoch mitteilte. Die VIG wird ihre Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale am 25. November bekanntgeben.

Die VIG-Aktie gewinnt im Wiener Handel zeitweise 2,81 Prozent auf 45,75 Euro.

bel/cri

ISIN AT0000908504 WEB http://www.vig.com

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Verbund-Aktie gibt nach: Deutsche Bank bleibt bei `Sell`-Einstufung

Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

Nachrichten zu Vienna Insurancemehr Nachrichten