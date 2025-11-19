Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Prognose
|
19.11.2025 16:32:00
VIG-Aktie zieht an: Ausblick für 2025 angehoben
Der Versicherer rechnet nun mit einem Konzernergebnis vor Steuern von 1,10 bis 1,15 Mrd. Euro. Bisher war ein Jahresergebnis zwischen 950 Mio. und 1 Mrd. Euro angepeilt worden. Grund für den verbesserten Ausblick sei das "herausragende" Konzernergebnis vor Steuern für die ersten drei Quartale.
Dieses werde rund 873 Mio. Euro betragen, das sei ein Plus von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie die Vienna Insurance am Mittwoch mitteilte. Die VIG wird ihre Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale am 25. November bekanntgeben.
Die VIG-Aktie gewinnt im Wiener Handel zeitweise 2,81 Prozent auf 45,75 Euro.
bel/cri
ISIN AT0000908504 WEB http://www.vig.com
APA
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
