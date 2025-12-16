CA Immobilien Aktie

Lohnende CA Immobilien-Investition? 16.12.2025 10:03:58

ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CA Immobilien-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren CA Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit CA Immobilien-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,16 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 431,779 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 775,47 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Anteils am 15.12.2025 auf 22,64 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 2,25 Prozent.

Der Börsenwert von CA Immobilien belief sich zuletzt auf 2,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

