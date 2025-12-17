ATX
Wiener Börse-Handel: ATX im Aufwind
Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,21 Prozent höher bei 5 184,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 151,478 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,005 Prozent fester bei 5 173,56 Punkten, nach 5 173,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 170,90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 194,01 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4 820,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 578,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 589,88 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 41,77 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 200,59 Punkte. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 5,59 Prozent auf 66,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,57 Prozent auf 15,56 EUR), Verbund (+ 1,15) Prozent auf 61,60 EUR), EVN (+ 0,93 Prozent auf 27,00 EUR) und CA Immobilien (+ 0,87 Prozent auf 23,08 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-1,97 Prozent auf 29,80 EUR), PORR (-1,78 Prozent auf 30,35 EUR), STRABAG SE (-1,63 Prozent auf 78,50 EUR), Wienerberger (-0,90 Prozent auf 30,84 EUR) und Lenzing (-0,90 Prozent auf 22,05 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 196 909 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,729 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
ATX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,44 erwartet. Mit 9,30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
