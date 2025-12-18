Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Der ATX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,32 Prozent auf 5 160,91 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 151,569 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent höher bei 5 177,76 Punkten in den Handel, nach 5 177,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 157,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 177,76 Zählern.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 1,12 Prozent zu. Vor einem Monat, am 18.11.2025, stand der ATX noch bei 4 716,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 635,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.12.2024, notierte der ATX bei 3 602,14 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 41,13 Prozent. Bei 5 200,59 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit PORR (+ 0,66 Prozent auf 30,50 EUR), CPI Europe (+ 0,45 Prozent auf 15,65 EUR), OMV (+ 0,35 Prozent auf 46,46 EUR), DO (+ 0,30 Prozent auf 198,40 EUR) und EVN (+ 0,19 Prozent auf 27,05 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen voestalpine (-1,61 Prozent auf 37,86 EUR), Raiffeisen (-1,34 Prozent auf 36,70 EUR), Lenzing (-0,90 Prozent auf 21,90 EUR), Wienerberger (-0,59 Prozent auf 30,40 EUR) und CA Immobilien (-0,44 Prozent auf 22,86 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 24 295 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,292 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX verzeichnet die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,39 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at