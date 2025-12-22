ATX-Wert CPI Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPI Europe von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren CPI Europe-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das CPI Europe-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das CPI Europe-Papier bei 15,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CPI Europe-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,605 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,38 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,38 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte CPI Europe einen Börsenwert von 2,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at