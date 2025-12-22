CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|CPI Europe-Anlage im Blick
|
22.12.2025 10:04:06
ATX-Wert CPI Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPI Europe von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das CPI Europe-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das CPI Europe-Papier bei 15,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CPI Europe-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,605 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,38 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,38 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte CPI Europe einen Börsenwert von 2,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IMMOFINANZ AG
Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)mehr Nachrichten
|
19.12.25
|Börse Wien: ATX Prime letztendlich fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|ATX aktuell: ATX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel: ATX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.12.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
18.12.25
|Donnerstagshandel in Wien: ATX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.12.25