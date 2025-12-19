Freundlicher Handel: ATX mittags in der Gewinnzone

Am Freitagmittag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Um 12:08 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,60 Prozent auf 5 221,56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 151,987 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,016 Prozent auf 5 189,38 Punkte an der Kurstafel, nach 5 190,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 5 178,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 228,66 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 2,31 Prozent zu. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 19.11.2025, den Stand von 4 809,19 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 19.09.2025, einen Stand von 4 628,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, betrug der ATX-Kurs 3 588,48 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 42,79 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5 228,66 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 2,98 Prozent auf 37,30 EUR), Andritz (+ 1,30 Prozent auf 66,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,24 Prozent auf 65,30 EUR), Verbund (+ 1,23 Prozent auf 61,95 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,05 Prozent auf 15,46 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil CPI Europe (-0,89 Prozent auf 15,54 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,73 Prozent auf 27,05 EUR), AT S (AT&S) (-0,67 Prozent auf 29,60 EUR), PORR (-0,64 Prozent auf 31,00 EUR) und voestalpine (-0,63 Prozent auf 38,14 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 252 152 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38,505 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,59 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at