Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Marktbericht 19.12.2025 12:27:06

Freundlicher Handel: ATX mittags in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: ATX mittags in der Gewinnzone

Am Freitagmittag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Um 12:08 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,60 Prozent auf 5 221,56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 151,987 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,016 Prozent auf 5 189,38 Punkte an der Kurstafel, nach 5 190,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 5 178,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 228,66 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 2,31 Prozent zu. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 19.11.2025, den Stand von 4 809,19 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 19.09.2025, einen Stand von 4 628,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, betrug der ATX-Kurs 3 588,48 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 42,79 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5 228,66 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 2,98 Prozent auf 37,30 EUR), Andritz (+ 1,30 Prozent auf 66,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,24 Prozent auf 65,30 EUR), Verbund (+ 1,23 Prozent auf 61,95 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,05 Prozent auf 15,46 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil CPI Europe (-0,89 Prozent auf 15,54 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,73 Prozent auf 27,05 EUR), AT S (AT&S) (-0,67 Prozent auf 29,60 EUR), PORR (-0,64 Prozent auf 31,00 EUR) und voestalpine (-0,63 Prozent auf 38,14 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 252 152 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38,505 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,59 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schoeller-Bleckmannmehr Nachrichten