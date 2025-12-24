EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Lohnendes EVN-Investment?
|
24.12.2025 10:03:46
ATX-Wert EVN-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVN von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden EVN-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,869 EVN-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 159,33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59,33 Prozent erhöht.
Am Markt war EVN jüngst 4,83 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Nachrichten
|
10:03
|ATX-Wert EVN-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVN von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
23.12.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime liegt am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
23.12.25
|Schwacher Handel: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
23.12.25