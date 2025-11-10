Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Rentable Lenzing-Investition?
|
10.11.2025 10:03:57
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das Lenzing-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Lenzing-Anteile an diesem Tag bei 74,30 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,346 Lenzing-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 21,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,14 EUR wert. Damit wäre die Investition 70,86 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Lenzing bezifferte sich zuletzt auf 836,08 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lenzing AG
