ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lenzing von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Lenzing eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Lenzing-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Lenzing-Anteile an diesem Tag bei 74,30 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,346 Lenzing-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 21,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,14 EUR wert. Damit wäre die Investition 70,86 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Lenzing bezifferte sich zuletzt auf 836,08 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at