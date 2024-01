ATX-Wert Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mayr-Melnhof Karton-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Mayr-Melnhof Karton-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 152,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,579 Anteilen. Die gehaltenen Mayr-Melnhof Karton-Aktien wären am 18.01.2024 769,74 EUR wert, da der Schlussstand 117,00 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 23,03 Prozent.

Insgesamt war Mayr-Melnhof Karton zuletzt 2,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at