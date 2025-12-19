Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
19.12.2025 10:03:56
ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 19.12.2015 wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 48,08 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investierten, hätten nun 2,080 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,68 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Anteils am 18.12.2025 auf 27,25 EUR belief. Damit wäre die Investition 43,32 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Schoeller-Bleckmann belief sich jüngst auf 427,87 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
