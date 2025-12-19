AT & S Aktie
Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich zum Start leichter
Am Freitag verbucht der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,02 Prozent auf 5 189,07 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 151,987 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,016 Prozent auf 5 189,38 Punkte an der Kurstafel, nach 5 190,20 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 5 189,67 Punkte, das Tagestief hingegen 5 178,24 Zähler.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 1,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, wies der ATX einen Stand von 4 809,19 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 4 628,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 588,48 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 41,90 Prozent nach oben. Bei 3 481,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 2,15 Prozent auf 37,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,73 Prozent auf 27,45 EUR), Verbund (+ 0,33 Prozent auf 61,40 EUR), Wienerberger (+ 0,26 Prozent auf 30,78 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,10 Prozent auf 100,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-1,34 Prozent auf 29,40 EUR), Österreichische Post (-0,97 Prozent auf 30,70 EUR), Lenzing (-0,89 Prozent auf 22,25 EUR), EVN (-0,72 Prozent auf 27,60 EUR) und voestalpine (-0,63 Prozent auf 38,14 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41 981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 38,505 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
2025 verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
