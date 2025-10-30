ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verbund-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Verbund-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 30.10.2020 wurden Verbund-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49,38 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Verbund-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,025 Verbund-Aktien. Die gehaltenen Verbund-Aktien wären am 29.10.2025 132,24 EUR wert, da der Schlussstand 65,30 EUR betrug. Mit einer Performance von +32,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Verbund jüngst 22,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at