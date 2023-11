Aufschläge in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Um 12:10 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,53 Prozent auf 4 370,85 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,804 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,155 Prozent tiefer bei 4 341,30 Punkten in den Handel, nach 4 348,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 380,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 341,30 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,021 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 014,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.08.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 326,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.11.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 934,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 13,35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 802,51 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 4,19 Prozent auf 35,71 EUR), Stellantis (+ 3,23 Prozent auf 19,25 EUR), BMW (+ 2,30 Prozent auf 95,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,72 Prozent auf 42,94 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,59 Prozent auf 58,88 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Flutter Entertainment (-1,48 Prozent auf 123,40 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,67 Prozent auf 387,50 EUR), Allianz (-0,07 Prozent auf 230,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,18 Prozent auf 21,92 EUR) und Enel (+ 0,20 Prozent auf 6,45 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 822 303 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 348,239 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Stellantis-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

