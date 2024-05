Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Mittag fester

Am Mittag agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Am Montag geht es im STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,02 Prozent auf 4 525,83 Punkte nach oben. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,070 Prozent auf 4 528,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 525,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 532,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 522,84 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 385,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 198,67 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 4 040,71 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 532,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 0,99 Prozent auf 24,57 GBP), Unilever (+ 0,91 Prozent auf 43,27 GBP), HSBC (+ 0,87 Prozent auf 6,97 GBP), UBS (+ 0,74 Prozent auf 27,15 CHF) und Roche (+ 0,71 Prozent auf 226,70 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,99 Prozent auf 450,90 EUR), Rio Tinto (-0,79 Prozent auf 55,61 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 67,82 EUR), Richemont (-0,44 Prozent auf 134,90 CHF) und UniCredit (-0,43 Prozent auf 35,98 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 2 850 335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 522,483 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,96 Prozent, die höchste im Index.

