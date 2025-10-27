Ausblick: HSBC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für HSBC in Aussicht.

HSBC wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen, dass HSBC für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,340 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 17,22 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 32,31 Milliarden GBP erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD, gegenüber 0,980 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 67,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 116,60 Milliarden GBP generiert wurden.

Redaktion finanzen.at