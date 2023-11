Aufschläge in Europa: STOXX 50 mit Kursplus

Am Mittwoch geht es im STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,36 Prozent auf 3 957,21 Punkte aufwärts. Zuvor ging der STOXX 50 0,133 Prozent leichter bei 3 937,83 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 943,07 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 934,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 962,27 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,563 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 783,73 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 29.08.2023, mit 3 986,52 Punkten bewertet. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.11.2022, den Stand von 3 765,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 7,37 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,72 Prozent auf 42,94 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,59 Prozent auf 58,88 EUR), Richemont (+ 1,43 Prozent auf 110,05 CHF), AstraZeneca (+ 1,35 Prozent auf 100,34 GBP) und SAP SE (+ 1,33 Prozent auf 144,44 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil HSBC (-2,08 Prozent auf 5,95 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,67 Prozent auf 387,50 EUR), Diageo (-0,56 Prozent auf 27,59 GBP), Unilever (-0,48 Prozent auf 37,68 GBP) und GSK (-0,37 Prozent auf 14,07 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 039 490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 424,865 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

