Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Am Freitag tendierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,37 Prozent fester bei 16 683,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 16 606,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 752,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 12.12.2023, bei 16 808,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.10.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 375,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, stand der LUS-DAX bei 15 104,00 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,62 Prozent auf 12,45 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,66 Prozent auf 27,74 EUR), Rheinmetall (+ 2,47 Prozent auf 315,80 EUR), Merck (+ 2,22 Prozent auf 145,20 EUR) und SAP SE (+ 2,10 Prozent auf 144,86 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Porsche Automobil vz (-2,56 Prozent auf 44,97 EUR), Porsche (-2,38 Prozent auf 75,50 EUR), BMW (-1,64 Prozent auf 96,85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,38 Prozent auf 61,36 EUR) und Deutsche Bank (-1,23 Prozent auf 12,05 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 10 497 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 166,144 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,97 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at