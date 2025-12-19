freenet Aktie

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

TecDAX-Performance im Blick 19.12.2025 09:29:21

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart

Der TecDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent tiefer bei 3 541,76 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 554,607 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,307 Prozent schwächer bei 3 546,91 Punkten, nach 3 557,82 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 551,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 538,72 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,500 Prozent abwärts. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 19.11.2025, einen Stand von 3 420,99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, notierte der TecDAX bei 3 631,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 432,85 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 3,06 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell 1&1 (+ 1,27 Prozent auf 23,90 EUR), HENSOLDT (+ 0,55 Prozent auf 73,35 EUR), Siltronic (+ 0,52 Prozent auf 46,42 EUR), Nordex (+ 0,42 Prozent auf 28,80 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,05 Prozent auf 38,96 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nemetschek SE (-1,75 Prozent auf 92,90 EUR), CANCOM SE (-1,41 Prozent auf 27,90 EUR), PNE (-0,98 Prozent auf 10,08 EUR), Elmos Semiconductor (-0,89 Prozent auf 89,10 EUR) und Eckert Ziegler (-0,83 Prozent auf 14,36 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 159 843 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 235,745 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu freenet AG

Analysen zu freenet AG

08.12.25 freenet Outperform Bernstein Research
10.11.25 freenet Kaufen DZ BANK
06.11.25 freenet Neutral UBS AG
06.11.25 freenet Buy Warburg Research
06.11.25 freenet Outperform Bernstein Research
