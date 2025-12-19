freenet Aktie
|TecDAX-Performance im Blick
|
19.12.2025 09:29:21
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart
Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent tiefer bei 3 541,76 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 554,607 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,307 Prozent schwächer bei 3 546,91 Punkten, nach 3 557,82 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 551,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 538,72 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,500 Prozent abwärts. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 19.11.2025, einen Stand von 3 420,99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, notierte der TecDAX bei 3 631,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 432,85 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 3,06 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell 1&1 (+ 1,27 Prozent auf 23,90 EUR), HENSOLDT (+ 0,55 Prozent auf 73,35 EUR), Siltronic (+ 0,52 Prozent auf 46,42 EUR), Nordex (+ 0,42 Prozent auf 28,80 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,05 Prozent auf 38,96 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nemetschek SE (-1,75 Prozent auf 92,90 EUR), CANCOM SE (-1,41 Prozent auf 27,90 EUR), PNE (-0,98 Prozent auf 10,08 EUR), Elmos Semiconductor (-0,89 Prozent auf 89,10 EUR) und Eckert Ziegler (-0,83 Prozent auf 14,36 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 159 843 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 235,745 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
