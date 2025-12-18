PNE Aktie

PNE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Kursverlauf 18.12.2025 17:58:46

Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich fester

Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich fester

Der TecDAX entwickelte sich letztendlich positiv.

Am Donnerstag gewann der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,77 Prozent auf 3 554,80 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 553,238 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,110 Prozent leichter bei 3 523,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 527,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 520,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 557,53 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 0,133 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 416,46 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 18.09.2025, einen Wert von 3 655,31 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.12.2024, einen Stand von 3 504,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit PNE (+ 4,09 Prozent auf 10,18 EUR), United Internet (+ 3,22 Prozent auf 26,28 EUR), Nemetschek SE (+ 3,05 Prozent auf 94,55 EUR), IONOS (+ 2,72 Prozent auf 26,45 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,94 Prozent auf 38,98 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-4,51 Prozent auf 32,64 EUR), Eckert Ziegler (-1,16 Prozent auf 14,48 EUR), Nordex (-0,76 Prozent auf 28,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,70 Prozent auf 39,72 EUR) und EVOTEC SE (-0,50 Prozent auf 5,14 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 267 570 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 235,290 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu PNE AGmehr Nachrichten