Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich fester

Am Donnerstag gewann der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,77 Prozent auf 3 554,80 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 553,238 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,110 Prozent leichter bei 3 523,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 527,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3 520,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 557,53 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 0,133 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 416,46 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 18.09.2025, einen Wert von 3 655,31 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.12.2024, einen Stand von 3 504,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit PNE (+ 4,09 Prozent auf 10,18 EUR), United Internet (+ 3,22 Prozent auf 26,28 EUR), Nemetschek SE (+ 3,05 Prozent auf 94,55 EUR), IONOS (+ 2,72 Prozent auf 26,45 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,94 Prozent auf 38,98 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-4,51 Prozent auf 32,64 EUR), Eckert Ziegler (-1,16 Prozent auf 14,48 EUR), Nordex (-0,76 Prozent auf 28,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,70 Prozent auf 39,72 EUR) und EVOTEC SE (-0,50 Prozent auf 5,14 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 267 570 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 235,290 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

