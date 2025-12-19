SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Blick 19.12.2025 17:59:07

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus

In Frankfurt war schlussendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Schlussendlich schloss der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 3 564,56 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 554,607 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,307 Prozent auf 3 546,91 Punkte an der Kurstafel, nach 3 557,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 538,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 569,39 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,141 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 420,99 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 3 631,92 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2024, den Stand von 3 432,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit 1&1 (+ 3,18 Prozent auf 24,35 EUR), TeamViewer (+ 1,77 Prozent auf 5,77 EUR), Nagarro SE (+ 1,66 Prozent auf 76,45 EUR), JENOPTIK (+ 1,47 Prozent auf 19,32 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,22 Prozent auf 91,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen CANCOM SE (-2,83 Prozent auf 27,50 EUR), SMA Solar (-0,98 Prozent auf 32,32 EUR), Nemetschek SE (-0,90 Prozent auf 93,70 EUR), PNE (-0,79 Prozent auf 10,10 EUR) und Eckert Ziegler (-0,76 Prozent auf 14,37 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 20 136 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 235,745 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten