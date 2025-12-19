Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus

Schlussendlich schloss der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 3 564,56 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 554,607 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,307 Prozent auf 3 546,91 Punkte an der Kurstafel, nach 3 557,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 538,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 569,39 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,141 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 420,99 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 3 631,92 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2024, den Stand von 3 432,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit 1&1 (+ 3,18 Prozent auf 24,35 EUR), TeamViewer (+ 1,77 Prozent auf 5,77 EUR), Nagarro SE (+ 1,66 Prozent auf 76,45 EUR), JENOPTIK (+ 1,47 Prozent auf 19,32 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,22 Prozent auf 91,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen CANCOM SE (-2,83 Prozent auf 27,50 EUR), SMA Solar (-0,98 Prozent auf 32,32 EUR), Nemetschek SE (-0,90 Prozent auf 93,70 EUR), PNE (-0,79 Prozent auf 10,10 EUR) und Eckert Ziegler (-0,76 Prozent auf 14,37 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 20 136 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 235,745 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

