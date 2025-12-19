SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|XETRA-Handel im Blick
|
19.12.2025 17:59:07
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus
Schlussendlich schloss der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 3 564,56 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 554,607 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,307 Prozent auf 3 546,91 Punkte an der Kurstafel, nach 3 557,82 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 538,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 569,39 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,141 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 420,99 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 3 631,92 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2024, den Stand von 3 432,85 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit 1&1 (+ 3,18 Prozent auf 24,35 EUR), TeamViewer (+ 1,77 Prozent auf 5,77 EUR), Nagarro SE (+ 1,66 Prozent auf 76,45 EUR), JENOPTIK (+ 1,47 Prozent auf 19,32 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,22 Prozent auf 91,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen CANCOM SE (-2,83 Prozent auf 27,50 EUR), SMA Solar (-0,98 Prozent auf 32,32 EUR), Nemetschek SE (-0,90 Prozent auf 93,70 EUR), PNE (-0,79 Prozent auf 10,10 EUR) und Eckert Ziegler (-0,76 Prozent auf 14,37 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 20 136 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 235,745 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
18.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
18.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
18.12.25
|Anleger warten auf Impulse: SDAX stagniert am Mittag (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)