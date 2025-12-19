Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im TecDAX

Heute legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,10 Prozent auf 3 561,49 Punkte zu. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 554,607 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,307 Prozent auf 3 546,91 Punkte an der Kurstafel, nach 3 557,82 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 561,91 Punkte, das Tagestief hingegen 3 538,72 Zähler.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,055 Prozent. Vor einem Monat, am 19.11.2025, wurde der TecDAX auf 3 420,99 Punkte taxiert. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 3 631,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, lag der TecDAX noch bei 3 432,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3,63 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit 1&1 (+ 2,54 Prozent auf 24,20 EUR), Sartorius vz (+ 1,68 Prozent auf 241,50 EUR), JENOPTIK (+ 1,68 Prozent auf 19,36 EUR), Kontron (+ 1,51 Prozent auf 22,92 EUR) und United Internet (+ 1,37 Prozent auf 26,64 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen CANCOM SE (-2,12 Prozent auf 27,70 EUR), SAP SE (-0,79 Prozent auf 207,80 EUR), PNE (-0,79 Prozent auf 10,10 EUR), Siemens Healthineers (-0,78 Prozent auf 44,37 EUR) und Nemetschek SE (-0,58 Prozent auf 94,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 843 165 Aktien gehandelt. Mit 235,745 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,54 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at