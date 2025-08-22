Aufschläge in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag

Heute wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 1,99 Prozent auf 45 675,24 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,225 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,051 Prozent fester bei 44 808,21 Punkten in den Handel, nach 44 785,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 757,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44 952,88 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 1,58 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 22.07.2025, einen Wert von 44 502,44 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2025, stand der Dow Jones bei 41 859,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 40 712,78 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 7,74 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45 757,84 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 4,68 Prozent auf 437,46 USD), American Express (+ 3,95 Prozent auf 320,34 USD), Goldman Sachs (+ 3,74 Prozent auf 742,76 USD), Nike (+ 3,44 Prozent auf 78,80 USD) und Sherwin-Williams (+ 3,26 Prozent auf 375,72 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Verizon (-0,97 Prozent auf 44,60 USD), Walmart (-0,84 Prozent auf 97,14 USD), Coca-Cola (-0,67 Prozent auf 70,19 USD), Amgen (-0,41 Prozent auf 294,55 USD) und Procter Gamble (-0,11 Prozent auf 158,56 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 23 735 185 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,690 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,58 zu Buche schlagen. Mit 6,07 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at