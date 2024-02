Aufschläge in Paris: CAC 40 im Aufwind

Heute legen Börsianer in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag notiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,12 Prozent höher bei 7 597,81 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,386 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,470 Prozent auf 7 624,45 Punkte an der Kurstafel, nach 7 588,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 597,45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 644,13 Zählern.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 0,592 Prozent nach. Vor einem Monat, am 02.01.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 530,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 060,69 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.02.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 166,27 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,889 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 7 702,95 Punkten. 7 281,10 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 34 518 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 385,923 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

