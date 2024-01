Aufschläge in Wien: ATX Prime klettert am Mittag

ATX Prime-Handel am fünften Tag der Woche.

Um 12:08 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,18 Prozent fester bei 1 685,79 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,061 Prozent auf 1 683,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 682,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1 683,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 690,86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,47 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 697,62 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 19.10.2023, den Wert von 1 551,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 648,75 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,65 Prozent. Bei 1 731,58 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 2,36 Prozent auf 3,69 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,66 Prozent auf 30,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,59 Prozent auf 44,80 EUR), Raiffeisen (+ 1,33 Prozent auf 19,75 EUR) und Semperit (+ 0,83 Prozent auf 14,58 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil UBM Development (-2,68 Prozent auf 21,80 EUR), EVN (-1,74 Prozent auf 25,45 EUR), Rosenbauer (-1,31 Prozent auf 30,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,03 Prozent auf 115,80 EUR) und Flughafen Wien (-0,90 Prozent auf 49,55 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 107 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,577 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at