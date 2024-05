Aufschläge in Wien: ATX schließt mit Gewinnen

Am Dienstag erhöhte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,86 Prozent auf 3 645,84 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 116,383 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,386 Prozent auf 3 600,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 614,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 645,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 599,30 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 566,61 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor drei Monaten, am 07.02.2024, einen Wert von 3 378,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, einen Stand von 3 216,88 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 645,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,79 Prozent auf 20,82 EUR), Raiffeisen (+ 2,19 Prozent auf 17,27 EUR), BAWAG (+ 2,16 Prozent auf 59,15 EUR), Wienerberger (+ 2,13 Prozent auf 35,44 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,07 Prozent auf 45,85 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Verbund (-4,79 Prozent auf 71,50 EUR), CA Immobilien (-2,47 Prozent auf 30,06 EUR), voestalpine (-1,08 Prozent auf 25,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,24 Prozent auf 42,60 EUR) und Andritz (+ 0,38 Prozent auf 53,20 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 599 298 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,639 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

