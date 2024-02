Aufschläge in Wien: ATX zum Start in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Donnerstagmorgen.

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent fester bei 3 382,09 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 111,355 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent tiefer bei 3 378,54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 378,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 378,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 385,54 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 1,68 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 08.01.2024, wies der ATX einen Stand von 3 425,55 Punkten auf. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, bei 3 163,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, wurde der ATX auf 3 434,81 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,877 Prozent nach. Bei 3 489,80 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 1,69 Prozent auf 21,60 EUR), BAWAG (+ 0,89 Prozent auf 51,25 EUR), voestalpine (+ 0,62 Prozent auf 26,06 EUR), Vienna Insurance (+ 0,58 Prozent auf 26,05 EUR) und Lenzing (+ 0,50 Prozent auf 30,15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-1,49 Prozent auf 119,40 EUR), Telekom Austria (-0,87 Prozent auf 7,99 EUR), Verbund (-0,50 Prozent auf 70,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,47 Prozent auf 42,20 EUR) und Erste Group Bank (-0,23 Prozent auf 38,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 13 801 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 24,806 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,58 zu Buche schlagen. Die BAWAG-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

