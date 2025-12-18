Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Absichtserklärung 18.12.2025 13:50:39

Aurubis-Aktie kaum bewegt: Deal mit Lieferant aus Schweden

Aurubis-Aktie kaum bewegt: Deal mit Lieferant aus Schweden

Eine noch im Bau befindliche Kupfermine in Nordschweden soll künftig rund die Hälfte der jährlich erwarteten 25.000 Tonnen Kupferkonzentrat an den deutschen Produzenten Aurubis liefern.

Beide Seiten unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung in der schwedischen Botschaft in Berlin.

Die Mine des schwedischen Konzerns Viscaria soll Ende 2027 den Betrieb aufnehmen. Im Jahr darauf beginnen demnach die Lieferungen nach Deutschland. Zum finanziellen Umfang des Vertrags wurde nichts bekannt.

Für den Kupferproduzenten Aurubis ist es ein vergleichsweise kleiner Deal. Die erwartete Menge macht den Angaben zufolge lediglich rund 2,5 Prozent der Gesamtmenge aus, die das Hamburger Unternehmen aus seinem Liefernetz bezieht. Gleichwohl bewerten beide Seiten die Abmachung als wichtiges Signal für eine größere europäischere Unabhängigkeit bei wichtigen Metallen.

Aurubis kauft Kupferkonzentrat von Minen und Händlern. In seinen Hütten und Recyclingwerken im In- und Ausland verarbeitet der Konzern, der rund 7.100 Mitarbeiter beschäftigt, das Konzentrat und etwa Altkupfer zu sogenannten Kupferkathoden. Das sind Platten aus nahezu reinem Kupfer. Aus den Kathoden stellt Aurubis Vorprodukte her wie Drähte, Bleche und Folien. Kupfer gilt als zentraler Bestandteil für viele wichtige Technologien wie alternative Antriebe, Rechenzentren oder Windenergie.

Via XETRA verliert die Aurubis-Aktie zeitweise minimale 0,09 Prozent auf 117,40 Euro.

/maa/DP/jha

HAMBURG/BERLIN/KIRUNA (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aurubis plant langfristig höhere Kapitalrendite - Aktie knickt ein

Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Nachrichten zu Aurubismehr Nachrichten