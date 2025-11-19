CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
Ausblick: CTS Eventim präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
CTS Eventim wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,569 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,580 EUR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll CTS Eventim im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 875,8 Millionen EUR abgeschlossen haben - das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,15 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,23 EUR je Aktie, gegenüber 3,32 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 2,98 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 2,81 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
