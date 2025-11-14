MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in CTS Eventim-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das CTS Eventim-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58,80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die CTS Eventim-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,701 CTS Eventim-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 80,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 137,07 EUR wert. Mit einer Performance von +37,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte CTS Eventim einen Börsenwert von 7,75 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des CTS Eventim-Papiers fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der CTS Eventim-Aktie lag beim Börsengang bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at