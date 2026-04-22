Freeport-McMoRan Aktie

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WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Freeport-McMoRan legt Quartalsergebnis vor

Freeport-McMoRan veröffentlicht am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,466 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,73 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,55 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,97 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,52 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,42 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 25,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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