Ausblick: Freeport-McMoRan legt Quartalsergebnis vor

Freeport-McMoRan lädt am 23.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,615 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,04 Prozent erhöht. Damals waren 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,71 Milliarden USD gegenüber 7,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,68 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,52 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,73 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 25,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at