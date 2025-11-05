GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Prognosen der Analysten
|
05.11.2025 18:49:00
Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
GEA wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,734 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,670 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,53 Prozent auf 1,38 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte GEA noch 1,35 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,88 EUR im Vergleich zu 2,30 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 5,54 Milliarden EUR, gegenüber 5,42 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu GEAmehr Nachrichten
|
03.11.25
|DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
29.10.25
|Fehlende Impulse in Frankfurt: So steht der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
29.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
29.10.25
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Start um die Nulllinie (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)