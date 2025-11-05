GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Prognosen der Analysten 05.11.2025 18:49:00

Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Erwartungen der Experten an GEA.

GEA wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,734 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,670 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,53 Prozent auf 1,38 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte GEA noch 1,35 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,88 EUR im Vergleich zu 2,30 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 5,54 Milliarden EUR, gegenüber 5,42 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

GEA-Aktie gefragt: GEA plant für 2026 mit stärkerer Umsatzentwicklung

Bildquelle: GEA Group

Nachrichten zu GEAmehr Nachrichten