GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Gute Nachfrage 06.11.2025 11:58:00

GEA-Aktie gibt trotzdem ab: Profitabilität nimmt zu - Ausblick bekräftigt

GEA-Aktie gibt trotzdem ab: Profitabilität nimmt zu - Ausblick bekräftigt

Der Anlagenbauer GEA Group hat im dritten Quartal dank einer guten Nachfrage in den Kundenindustrien Pharma, Dairy Farming und Food sein organisches Wachstum fortgesetzt.

Zudem ist der DAX-Aufsteiger profitabler geworden als erwartet. Den im Sommer erhöhten Ausblick hat GEA bekräftigt.

In dem Dreimonatszeitraum stieg der Auftragseingang auf 1,372 (Vorjahr: 1,301) Milliarden Euro, der Umsatz kletterte auf 1,366 (1,35) Milliarden Euro und das EBITDA vor Restrukturierungsaufwendungen erreichte 232 (217) Millionen Euro. Die entsprechende EBITDA-Marge wuchs um 0,9 Prozentpunkte auf 17,0 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern und Dritten legte auf 120,8 (112) Millionen Euro zu. Analysten hatten mit einem Auftragseingang von 1,377 Milliarden Euro, einem Umsatz von 1,383 Milliarden Euro und einem EBITDA vor Restrukturierungskosten von 228 Millionen Euro gerechnet. Das Ergebnis nach Steuern und Dritten schätzten die Analysten im Konsens auf 120 Millionen Euro und bei der EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwendungen lautete die Prognose 16,5 Prozent.

Für 2025 stellt GEA nach den erhöhten Prognosen ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent in Aussicht, womit das untere Ende der Spanne Ende Juli um einen Punkt angehoben wurde. Die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand soll nun 16,2 bis 16,4 Prozent erreichen. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) sieht GEA bei 34 bis 38 Prozent.

Via XETRA verliert die GEA-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,82 Prozent auf 60,70 Euro.

DJG/cbr/sha

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

GEA-Aktie mit Plus: GEA Group behält starkes Investment-Grade-Rating von Fitch
So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr eingefahren

Bildquelle: GEA Group

Nachrichten zu GEAmehr Nachrichten

Analysen zu GEAmehr Analysen

06.11.25 GEA Buy UBS AG
06.11.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO