GEA-Analyse: Deutsche Bank AG stuft GEA-Aktie mit Hold ein

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Anhaltende, negative Währungseffekte hätten den Umsatz des Anlagenbauers weiter gebremst, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge stützten aber das zukünftige Umsatzwachstum.

Die GEA-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:12 Uhr um 0,6 Prozent auf 59,65 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 6,12 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden via XETRA 22 410 GEA-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 27,3 Prozent nach oben. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.

