GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Aktie unter die Lupe
|
07.11.2025 16:22:45
GEA-Analyse: DZ BANK vergibt Halten an GEA-Aktie
Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea auf "Halten" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen.
Thorsten Reigber attestiere dem Anlagenbauer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides drittes Quartal mit einem guten Auftragseingang. Er erwartet aber keine größeren Veränderungen bei den Konsensschätzungen. 2026 zeichne sich zwar eine deutliche Beschleunigung ab, doch die Aktie habe bereits viel
Positives im Kurs eingepreist. Bei einem ähnlichen Profitabilitätsniveau liege die Bewertung über jener vergleichbarer Unternehmen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:05 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 60,30 EUR. 83 003 GEA-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 28,7 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEAmehr Nachrichten
|
07.11.25
|GEA-Analyse: Deutsche Bank AG stuft GEA-Aktie mit Hold ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die GEA-Aktie (finanzen.at)
|
06.11.25
|GEA-Aktie gibt trotzdem ab: Profitabilität nimmt zu - Ausblick bekräftigt (Dow Jones)
|
06.11.25
|GEA-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft GEA-Aktie mit Underweight ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|ROUNDUP: Gea verdient operativ mehr als erwartet - Aktie ohne Schwung (dpa-AFX)
|
06.11.25
|GEA-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht GEA-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.at)
Analysen zu GEAmehr Analysen
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|GEA Buy
|UBS AG
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|GEA Buy
|UBS AG
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|60,60
|1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.