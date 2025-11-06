GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Aktie bewertet
|
06.11.2025 12:22:48
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die GEA-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe auf den ersten Blick erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Sven Weier am Donnerstag. Die Entwicklung unter dieser Oberfläche sei allerdings besser als gedacht.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:05 Uhr 1,0 Prozent auf 60,60 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 20,46 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 102 718 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 29,3 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEAmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|GEA-Aktie gibt trotzdem ab: Profitabilität nimmt zu - Ausblick bekräftigt (Dow Jones)
|
06.11.25
|GEA-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft GEA-Aktie mit Underweight ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|ROUNDUP: Gea verdient operativ mehr als erwartet - Aktie ohne Schwung (dpa-AFX)
|
06.11.25
|GEA-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht GEA-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.at)
|
06.11.25
|Gea verdient operativ mehr als erwartet (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu GEAmehr Analysen
|06.11.25
|GEA Buy
|UBS AG
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|GEA Buy
|UBS AG
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|GEA Hold
|Warburg Research
|07.10.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|59,75
|-0,17%