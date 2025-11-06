GEA Aktie

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

Aktie bewertet 06.11.2025 12:22:48

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die GEA-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die GEA-Aktie

Die detaillierte Analyse des GEA-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Sven Weier durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe auf den ersten Blick erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Sven Weier am Donnerstag. Die Entwicklung unter dieser Oberfläche sei allerdings besser als gedacht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:05 Uhr 1,0 Prozent auf 60,60 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 20,46 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 102 718 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 29,3 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GEA Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.





Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,GEA Group

