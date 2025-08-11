Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Quartalsausblick 11.08.2025 23:46:00

Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Demnächst wird Hannover Rück die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Hannover Rück stellt am 12.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,57 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,65 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,80 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 21,08 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19,31 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 27,75 Milliarden EUR, gegenüber 28,73 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hannover Rück

