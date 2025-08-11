Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Quartalsausblick
|
11.08.2025 23:46:00
Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Hannover Rück stellt am 12.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,57 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR erwirtschaftet worden.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,65 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,80 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 21,08 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19,31 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 27,75 Milliarden EUR, gegenüber 28,73 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
11.08.25
|Hannover Rück-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht Hannover Rück-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.at)
|
08.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Keine Impulse: DAX notiert zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
08.08.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
08.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
08.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
08.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.08.25
|DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)