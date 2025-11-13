Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent stärker bei 24 396,32 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,075 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,056 Prozent schwächer bei 24 367,70 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 381,46 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 362,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 24 407,00 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,97 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 24 387,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, betrug der DAX-Kurs 24 185,59 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der DAX einen Stand von 19 003,11 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 21,83 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Merck (+ 6,44 Prozent auf 123,15 EUR), Bayer (+ 1,84 Prozent auf 29,60 EUR), Infineon (+ 1,81 Prozent auf 36,88 EUR), Hannover Rück (+ 1,78 Prozent auf 262,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,46 Prozent auf 556,00 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens (-4,13 Prozent auf 240,05 EUR), RWE (-0,98 Prozent auf 46,40 EUR), Siemens Healthineers (-0,85 Prozent auf 44,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,58 Prozent auf 41,39 EUR) und EON SE (-0,52 Prozent auf 15,38 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 944 771 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 247,131 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 6,03 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at