Ausblick: JENOPTIK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von JENOPTIK.

JENOPTIK wird am 13.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,286 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 31,90 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,420 EUR je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,03 Prozent auf 264,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 284,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,42 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,62 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,09 Milliarden EUR, gegenüber 1,12 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at