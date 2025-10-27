Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bilanz steht ins Haus 27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Novartis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Novartis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Novartis.

Novartis veröffentlicht am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD gegenüber 1,37 CHF im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 13,88 Milliarden USD für Novartis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 11,11 Milliarden CHF erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,95 USD im Vergleich zu 5,21 CHF im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 55,26 Milliarden USD, gegenüber 44,31 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AGmehr Analysen

06:08 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Novartis Outperform Bernstein Research
27.10.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novartis AG 106,00 -0,93% Novartis AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen