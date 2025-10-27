Ausblick: Novartis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Novartis.

Novartis veröffentlicht am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD gegenüber 1,37 CHF im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 13,88 Milliarden USD für Novartis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 11,11 Milliarden CHF erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,95 USD im Vergleich zu 5,21 CHF im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 55,26 Milliarden USD, gegenüber 44,31 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at