Novartis Aktie

106,00EUR -1,00EUR -0,93%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 09:35:52

Novartis Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 100 auf 110 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Papiere der Schweizer seien fair bewertet, der Bewertungsaufschlag sei gerechtfertigt, schrieb der nun verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Diskussion über die Patentklippe dürfte weitgehend abgehakt sein./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
103,08 CHF 		Abst. Kursziel*:
6,71%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
97,91 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12,35%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten