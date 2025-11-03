Ausblick: QIAGEN zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

QIAGEN lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,585 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll QIAGEN nach den Prognosen von 12 Analysten 525,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 501,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,34 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,380 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,08 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,98 Milliarden USD im Vorjahr.

