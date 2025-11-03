QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: QIAGEN zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
QIAGEN lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,585 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll QIAGEN nach den Prognosen von 12 Analysten 525,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 501,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,34 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,380 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,08 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,98 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu QIAGEN N.V.mehr Analysen
|23.09.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|39,45
|-2,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.