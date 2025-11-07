DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen QIAGEN-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem QIAGEN-Papier statt. Der Schlusskurs der QIAGEN-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46,13 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 21,679 QIAGEN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 809,84 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 06.11.2025 auf 37,36 EUR belief. Mit einer Performance von -19,02 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

QIAGEN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at