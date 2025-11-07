QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnender QIAGEN-Einstieg? 07.11.2025 10:04:27

DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen QIAGEN-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem QIAGEN-Papier statt. Der Schlusskurs der QIAGEN-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46,13 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 21,679 QIAGEN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 809,84 EUR, da sich der Wert eines QIAGEN-Papiers am 06.11.2025 auf 37,36 EUR belief. Mit einer Performance von -19,02 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

QIAGEN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu QIAGEN N.V.mehr Nachrichten

Analysen zu QIAGEN N.V.mehr Analysen

05.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
05.11.25 QIAGEN Neutral UBS AG
05.11.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

QIAGEN N.V. 37,47 0,16% QIAGEN N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen