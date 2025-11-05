QIAGEN Aktie
|38,00EUR
|-0,20EUR
|-0,51%
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
QIAGEN Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Qiagen auf "Neutral" belassen. Das Kursziel wird in US-Dollar angegeben und beträgt unverändert 50 Dollar. Analyst Dan Leonard ging am Dienstagabend auf die Quartalszahlen, den Kauf von Parse Biosciences sowie die Suche nach einem neuen Vorstandschef ein. Das dritte Quartal des Diagnostikspezialisten habe mit Blick auf das Wachstum im Kerngeschäft die Erwartungen übertroffen, während der Bereich Diagnostik leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, schrieb er. Was den angekündigten Rücktritt von Thierry Bernard als Vorstandschef betrifft, ist er vom Zeitpunkt überrascht. Auch die Übernahme von Parse überrasche. Dem Experten zufolge passt das Unternehmen aber gut zum Kerngeschäft von Qiagen./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Neutral
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
38,27 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dan Leonard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu QIAGEN N.V.mehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08:33
|AKTIE IM FOKUS: Qiagen schwach - Jefferies: schwaches Schlussquartal zu erwarten (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Qiagen schüttet bis zu 500 Mio Dollar an Aktionäre aus (Dow Jones)
|
04.11.25