WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3

05.11.2025 07:37:06

QIAGEN Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Qiagen auf "Neutral" belassen. Das Kursziel wird in US-Dollar angegeben und beträgt unverändert 50 Dollar. Analyst Dan Leonard ging am Dienstagabend auf die Quartalszahlen, den Kauf von Parse Biosciences sowie die Suche nach einem neuen Vorstandschef ein. Das dritte Quartal des Diagnostikspezialisten habe mit Blick auf das Wachstum im Kerngeschäft die Erwartungen übertroffen, während der Bereich Diagnostik leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, schrieb er. Was den angekündigten Rücktritt von Thierry Bernard als Vorstandschef betrifft, ist er vom Zeitpunkt überrascht. Auch die Übernahme von Parse überrasche. Dem Experten zufolge passt das Unternehmen aber gut zum Kerngeschäft von Qiagen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Neutral
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
UBS AG
-
Rating jetzt:
Neutral
38,27 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
38,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dan Leonard
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

