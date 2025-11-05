QIAGEN Aktie
|38,34EUR
|0,15EUR
|0,39%
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
QIAGEN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Diagnostikspezialist habe die Erwartungen im dritten Quartal getoppt, schrieb Jan Koch in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dies und auch die Erhöhung des Überschussziels sei allerdings durch den angekündigten Wechsel an der Unternehmensspitze, ein geringeres operatives Ergebnisziel und den aktuell schwächeren Umsatztrend überschattet worden./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|38,34
|0,39%
