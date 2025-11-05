QIAGEN Aktie

XETRA-Handel im Fokus 05.11.2025 15:59:45

Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert nachmittags

Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert nachmittags

Der LUS-DAX zeigt am Mittwoch eine positive Tendenz.

Am Mittwoch geht es im LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 23 989,00 Punkte nach oben.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 23 990,00 Punkte, das Tagestief hingegen 23 730,50 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24 379,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Wert von 23 863,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 05.11.2024, mit 19 320,00 Punkten bewertet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 20,16 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell BMW (+ 4,96 Prozent auf 84,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,06 Prozent auf 57,96 EUR), BASF (+ 2,39 Prozent auf 42,85 EUR), Daimler Truck (+ 2,20 Prozent auf 34,85 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,74 Prozent auf 39,79 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens Healthineers (-6,56 Prozent auf 46,02 EUR), Siemens Energy (-3,84 Prozent auf 105,30 EUR), QIAGEN (-3,44 Prozent auf 38,31 EUR), Merck (-1,91 Prozent auf 110,55 EUR) und Commerzbank (-1,44 Prozent auf 32,09 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Healthineers-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 354 847 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 260,566 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,52 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

05.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
05.11.25 QIAGEN Neutral UBS AG
05.11.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
