QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
|DAX-Performance im Blick
|
05.11.2025 15:59:45
Börse Frankfurt: So performt der DAX nachmittags
Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,11 Prozent tiefer bei 23 922,11 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,074 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 23 774,55 Zählern und damit 0,729 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23 949,11 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 927,78 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 732,38 Zählern.
DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,284 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der DAX auf 24 378,80 Punkte taxiert. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2025, den Stand von 23 846,07 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2024, den Wert von 19 256,27 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,46 Prozent zu. Bei 24 771,34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 489,91 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell BMW (+ 4,96 Prozent auf 84,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,06 Prozent auf 57,96 EUR), BASF (+ 2,39 Prozent auf 42,85 EUR), Daimler Truck (+ 2,20 Prozent auf 34,85 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,74 Prozent auf 39,79 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Healthineers (-6,56 Prozent auf 46,02 EUR), Siemens Energy (-3,84 Prozent auf 105,30 EUR), QIAGEN (-3,44 Prozent auf 38,31 EUR), Merck (-1,91 Prozent auf 110,55 EUR) und Commerzbank (-1,44 Prozent auf 32,09 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Siemens Healthineers-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 354 847 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 260,566 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick
Im DAX präsentiert die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu QIAGEN N.V.mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|DAX aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: So performt der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25
|ROUNDUP: Qiagen sucht neuen Chef - Aktienrückkauf, Übernahme und Prognose erhöht (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.mehr Analysen
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|162,30
|1,44%
|BASF
|42,83
|-0,16%
|Bayer
|26,13
|-1,28%
|BMW AG
|84,52
|-1,05%
|Commerzbank
|32,02
|-1,29%
|Daimler Truck
|35,28
|-0,40%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|42,94
|7,86%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,45
|0,36%
|Merck KGaA
|110,10
|-0,59%
|QIAGEN N.V.
|38,03
|-0,42%
|SAP SE
|225,15
|-0,97%
|Siemens Energy AG
|106,50
|-0,98%
|Siemens Healthineers AG
|44,86
|-0,97%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 012,72
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX tritt auf der Stelle -- DAX etwas leichter -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt wenig verändert, während der deutsche Leitindex schwächelt. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.