DAX-Performance im Blick 05.11.2025 15:59:45

Börse Frankfurt: So performt der DAX nachmittags

Wenig Veränderung ist am Mittwochnachmittag in Frankfurt zu beobachten.

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,11 Prozent tiefer bei 23 922,11 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,074 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 23 774,55 Zählern und damit 0,729 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23 949,11 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 927,78 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 732,38 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,284 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der DAX auf 24 378,80 Punkte taxiert. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2025, den Stand von 23 846,07 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2024, den Wert von 19 256,27 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,46 Prozent zu. Bei 24 771,34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell BMW (+ 4,96 Prozent auf 84,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,06 Prozent auf 57,96 EUR), BASF (+ 2,39 Prozent auf 42,85 EUR), Daimler Truck (+ 2,20 Prozent auf 34,85 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,74 Prozent auf 39,79 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Healthineers (-6,56 Prozent auf 46,02 EUR), Siemens Energy (-3,84 Prozent auf 105,30 EUR), QIAGEN (-3,44 Prozent auf 38,31 EUR), Merck (-1,91 Prozent auf 110,55 EUR) und Commerzbank (-1,44 Prozent auf 32,09 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Siemens Healthineers-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 354 847 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 260,566 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX präsentiert die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

Analysen zu QIAGEN N.V.

05.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
05.11.25 QIAGEN Neutral UBS AG
05.11.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
