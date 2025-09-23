QIAGEN Aktie
|38,71EUR
|-0,02EUR
|-0,04%
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
QIAGEN Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Diagnostikspezialist liege mit seinen Innovationen im Bereich Sample Technologies im Plan, schrieb Harry Gillis nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,77 €
|
Abst. Kursziel*:
28,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,18%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
