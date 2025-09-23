QIAGEN Aktie

38,71EUR -0,02EUR -0,04%
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3

WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3

<
23.09.2025 11:00:05

QIAGEN Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Diagnostikspezialist liege mit seinen Innovationen im Bereich Sample Technologies im Plan, schrieb Harry Gillis nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38,77 € 		Abst. Kursziel*:
28,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,18%
Analyst Name::
Harry Gillis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

