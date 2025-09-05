QIAGEN Aktie
|40,57EUR
|0,40EUR
|0,98%
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
QIAGEN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Tycho Peterson in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Chef des Diagnostikspezialisten. Ziel des neu aufgestellten Portfolios und der Forschung seien Lösungen, die mehrere Endmärkte wie Pharma und Labors adressieren./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 22:51 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 22:51 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tycho Peterson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu QIAGEN N.V.mehr Nachrichten
|
02.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
02.09.25
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
02.09.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt (finanzen.at)
|
02.09.25
|XETRA-Handel TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
02.09.25
|DAX aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)