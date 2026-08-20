Automatic Data Processing Aktie
WKN: 850347 / ISIN: US0530151036
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20.08.2026 21:44:01
Automatic Data Processing vs. Microsoft: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
Choosing between a steady dividend payer and a high-growth innovator can be difficult for many investors. Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) and Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) represent two distinct ways to own high-quality software businesses in 2026.Automatic Data Processing focuses on the essential task of payroll and human resources management for businesses worldwide. Microsoft operates a vast ecosystem ranging from personal computing to massive cloud infrastructure and artificial intelligence. This comparison explores which business model provides the more compelling opportunity for everyday investors today.Automatic Data Processing provides cloud-based human resources, payroll, and retirement solutions to a diverse client base. The company serves more than 1.1 million clients globally, ranging from tiny start-ups to the largest multinational enterprises. Since no single client or affiliated group accounts for more than 2% of annual consolidated revenues, the company avoids significant concentration risk.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Automatic Data Processing Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|73 025,00
|3,11%
|Automatic Data Processing Inc.
|239,25
|0,69%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|25 440,00
|0,47%
|Microsoft Corp.
|411,65
|-0,77%
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