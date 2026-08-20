Automatic Data Processing Aktie

Automatic Data Processing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850347 / ISIN: US0530151036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.08.2026 21:44:01

Automatic Data Processing vs. Microsoft: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between a steady dividend payer and a high-growth innovator can be difficult for many investors. Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) and Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) represent two distinct ways to own high-quality software businesses in 2026.Automatic Data Processing focuses on the essential task of payroll and human resources management for businesses worldwide. Microsoft operates a vast ecosystem ranging from personal computing to massive cloud infrastructure and artificial intelligence. This comparison explores which business model provides the more compelling opportunity for everyday investors today.Automatic Data Processing provides cloud-based human resources, payroll, and retirement solutions to a diverse client base. The company serves more than 1.1 million clients globally, ranging from tiny start-ups to the largest multinational enterprises. Since no single client or affiliated group accounts for more than 2% of annual consolidated revenues, the company avoids significant concentration risk.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Automatic Data Processing Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Automatic Data Processing Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Automatic Data Processing Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs 73 025,00 3,11% Automatic Data Processing Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
Automatic Data Processing Inc. 239,25 0,69% Automatic Data Processing Inc.
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 25 440,00 0,47% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 411,65 -0,77% Microsoft Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:36 Bridgewater baut NVIDIA-Position ab: Die zehn größten Aktien im Depot
20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen